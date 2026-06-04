Die zweite Phase des von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensplans sieht die Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas sowie einen schrittweisen Abzug israelischer Truppen vor. Anschliessend soll der Wiederaufbau des im Krieg schwer zerstörten Palästinensergebiets beginnen. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung jedoch ab und konnte ihre Herrschaft in den weiterhin von ihr kontrollierten Gebieten seit Beginn der Waffenruhe wieder festigen.