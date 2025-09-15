Einwohner des nördlichen Gazastreifens berichten über besonders schwere Luft- und Artillerieangriffe Israels. Die israelische Nachrichtenseite «Walla» berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Militärgeneralstabs, es habe «eine intensive Operation begonnen, die vielfältiges Feuer gegen zahlreiche Terrorziele umfasst». Der Mitarbeiter sagte demnach: «Das ist erst der Anfang, es gibt eine ganze Liste von Zielen.» Nach israelischen Medienberichten waren die schweren Explosionen auch in Israel zu hören.