Bei einem israelischen Drohnenangriff hat es palästinensischen Medienberichten zufolge trotz geltender Waffenruhe mehrere Tote in der Stadt Gaza gegeben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete vier Tote und mehrere Verletzte. Sie sprach von «einer Metallwerkstatt», die am Nachmittag in der Stadt im Norden des Küstengebiets getroffen worden sei. Israels Armee teilte am Abend mit, sie habe «eine Waffenproduktionsstätte» der Hamas ins Visier genommen. Darin hätten sich während des Angriffs mehrere Mitglieder der Terrororganisation aufgehalten.