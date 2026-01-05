Ob Vance oder seine Familie zu dem Zeitpunkt zu Hause waren, ist unklar. Die Stadt Cincinnati hatte Ende Dezember angekündigt, die Zugangsstrassen zum Anwesen des Vizepräsidenten in der Zeit vom 29. Dezember bis 4. Januar zu sperren. Weitere Anwohner der Gegend könnten weiter in ihre Häuser gelangen, müssten dafür aber mehrere Sicherheitskontrollpunkte passieren. Nach WCPO-Angaben gab es die Sperren am Montagmorgen nicht mehr./juw/DP/zb