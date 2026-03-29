Auch das Portal «Axios» hatte vor wenigen Tagen von Militärplänen berichtet, die für einen «finalen Schlag» zur Beendigung des Kriegs gegen den Iran neben Bombardierungen den Einsatz von Bodentruppen vorsehen. Konkreter umfassen mögliche Szenarien «Axios» zufolge die Einnahme oder Blockade von strategisch wichtigen Inseln in der Strasse von Hormus wie Charg, wo der Iran einen Grossteil seiner Erdölausfuhren abwickelt.