160 sogenannte Fintech-Unternehmen waren im vergangenen Jahr in Berlin aktiv, heisst es in der Analyse, die die IBB am Donnerstag veröffentlichte. Das waren demnach mehr als in Frankfurt (rund 130 Fintech-Start-ups), München (40) und Hamburg (knapp 30). Insgesamt arbeiten bei diesen Unternehmen der Investitionsbank zufolge mehr als 13'000 Menschen. Zu den bekannteren Berliner Gründungen gehören etwa die Online-Bank N26 oder der Digitalversicherer Wefox.