Dieses Statement gehe auf einen deutschen Entwurf zurück, hiess es in Berlin. Die Bundesregierung wolle damit sicherstellen, dass die Europäer eng miteinander abgestimmt seien und weiter eng an der Seite der Ukraine stünden. «Und dass wir gegenüber den USA weiterhin diese Balance halten - einerseits wollen wir unsere zentralen Sicherheitsinteressen wahren, andererseits wollen wir das auf eine Art und Weise tun, die partnerschaftlich mit den USA ist und die die USA im Spiel hält.»/sk/DP/nas