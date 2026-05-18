Fidan sagte, es liege «im Interesse der ganzen Welt, die grossen Krisen auf diplomatischem Wege so schnell wie möglich zu lösen». Die Fortsetzung des Krieges hätte grosse politische und wirtschaftliche Folgen. Wadephul sagte mit Blick auf Washington und Teheran, er sehe nicht, «dass die Verhandlungen festgefahren sind, sondern dass sie fortgeführt sind». Die iranische Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag müsse in Washington nun sehr sorgfältig geprüft werden.