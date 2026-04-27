Es sei unwahrscheinlich, dass ein europäisches Land einen Megakonzern mit Billionenumsatz hervorbringe wie die USA, sagte Kyle. «Wenn wir aber einen paneuropäischen Ansatz dafür entwickeln, wie wir Innovation und Kommerzialisierung in diesem Massstab unterstützen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dies bewältigen können.» Dies liesse sich innerhalb eines verhältnismässig kurzen Zeitraums realisieren. «Doch dieser Funke muss von gleichgesinnten Ländern ausgehen, die einen gemeinsamen Ehrgeiz teilen», sagte der Minister./mj/DP/nas