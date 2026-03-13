Auf dem Weg zu einer unabhängigen europäischen Raumfahrt wollen Deutschland und Norwegen in Zukunft enger zusammenarbeiten. «Wir haben uns viel zu lange auf andere Trägersysteme und andere Nationen in der Welt verlassen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Besuch des norwegischen Weltraumbahnhofs Andøya, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. «Dies ist jetzt die Stunde Europas.»