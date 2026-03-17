Wadephul, der in der vergangenen Woche Zypern, Israel und verschiedene Golf-Staaten besucht hatte, sagte, alle Gesprächspartner hätten Europa gebeten, «eine Rolle zu spielen und vielleicht ein Katalysator zu sein für Gespräche». Er appellierte an Israel und die USA, darüber zu informieren, wenn deren militärische Ziele im Iran erreicht seien und sie Unterstützung für einen solchen politischen Prozess wollten. Einen Wechsel der Regierung in Teheran und eine militärische Lösung des Konfliktes erwarte er nicht.
Barrot warnte vor Instabilität in der Region durch den Iran-Krieg, die zu neuen Migrationsbewegungen und neuem Terrorismus führen könne. Deshalb sei es wichtig, einen Plan für die Zeit nach dem Ende der Kämpfe zu haben. Dieser müsse sicherstellen, dass es Sicherheit, Stabilität und eine Form von regionaler Integration für die Region gebe./bk/DP/stw
(AWP)