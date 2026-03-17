Wadephul, der in der vergangenen Woche Zypern, Israel und verschiedene Golf-Staaten besucht hatte, sagte, alle Gesprächspartner hätten Europa gebeten, «eine Rolle zu spielen und vielleicht ein Katalysator zu sein für Gespräche». Er appellierte an Israel und die USA, darüber zu informieren, wenn deren militärische Ziele im Iran erreicht seien und sie Unterstützung für einen solchen politischen Prozess wollten. Einen Wechsel der Regierung in Teheran und eine militärische Lösung des Konfliktes erwarte er nicht.