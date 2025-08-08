Bundesregierung reisst der Geduldsfaden mit Israel

Die Bundesregierung dürfte sich durch die beschlossene Verschärfung des Krieges desavouiert fühlen. Erst vor einer Woche warnte Aussenminister Johann Wadephul (CDU) bei einem Besuch in Israel und in den Palästinensergebieten vor einer Annexion des Westjordanlandes oder des Gazastreifens. Er ging damals davon aus, dass auf israelischer Seite angekommen sei, was er als deutsche Position vorgetragen habe.