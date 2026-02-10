Vor dem Spitzentreffen der EU-Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag in Belgien hatte Macron im Interview mit mehreren europäischen Zeitungen neue gemeinsame Schulden gefordert. «Für zukunftsorientierte Ausgaben müssen wir eine gemeinsame Verschuldungskapazität schaffen, also für Verteidigung, grüne Technologien, künstliche Intelligenz und Quantencomputer», sagte Macron. «Wenn wir dies in angemessenem Umfang und Tempo tun wollen, müssen wir jetzt unsere Massnahmen mit privaten Ersparnissen und dem europäischen Haushalt durch Eurobonds für die Zukunft ergänzen, und zwar genau in diesen drei Bereichen.»