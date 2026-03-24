Auch auf EU-Ebene rückt das Thema stärker in den Fokus: Die Staats- und Regierungschefs hatten sich kürzlich dafür ausgesprochen, Altersgrenzen für Plattformen weiter voranzubringen. Grundlage ist unter anderem das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act), dessen Regeln zum Schutz Minderjähriger konsequenter umgesetzt werden sollen. Zuständig für die Regulierung grosser Plattformen ist die Europäische Kommission./svv/DP/men