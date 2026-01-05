Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen zu dem Brandanschlag, der im Berliner Südwesten zu einem grossen Stromausfall geführt hat. Das teilte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Er begründete dies mit der «besonderen Bedeutung des Einzelfalls». Weitere Angaben zu den Ermittlungen machte der Sprecher zunächst nicht.