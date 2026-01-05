Der Brandanschlag geht nach Einschätzung der Behörden auf das Konto von linksextremistischen Tätern. Ein bei den Behörden eingegangenes Bekennerschreiben mutmasslicher Linksextremisten ist laut Innensenatorin Iris Spranger (SPD) authentisch.
Das lange Schreiben der mutmasslichen Täter «Vulkangruppe» trägt die Überschrift «Den Herrschenden den Saft abdrehen». «In der Gier nach Energie wird die Erde ausgelaugt, ausgesaugt, verbrannt, geschunden, niedergebrannt, vergewaltigt, zerstört», hiess es dort. Das Gaskraftwerk in Lichterfelde sei «erfolgreich sabotiert» worden. «Stromausfälle waren nicht Ziel der Aktion, sondern die fossile Energiewirtschaft», hiess es in dem Schreiben.
Die Generalstaatsanwaltschaft hatte auch im Fall des rund 60-stündigen Stromausfalls in Berlin-Köpenick Mitte September 2025, von dem rund 50.000 Stromkunden betroffen waren, die Ermittlungen übernommen./mvk/DP/zb
(AWP)