Der zum Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1 -Grossaktionär MediaForEurope (MFE) hat den Übernahmepreis für den deutschen Medienkonzern bekanntgegeben. Der gesetzliche Mindestpreis liege laut Bafin bei 5,74 Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. 4,47 Euro will MFE in bar entrichten, dazu kommen 0,4 neue A-Aktien.