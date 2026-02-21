Wiedmer schrieb weiter, als der Bundesrat im Dezember eine Konsultation zum Verhandlungsmandat bei den aussenpolitischen Kommissionen und den Kantonen durchgeführt habe, sei die Möglichkeit eines Entscheids des obersten US-Gerichtshofs bereits bekannt gewesen. «Weder die aussenpolitischen Kommissionen noch die Kantone haben einen Abbruch der Verhandlungen bei einem entsprechenden Entscheid (. . .) gefordert.»