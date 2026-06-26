Das BAV sprach sich ebenfalls für eine Lösung auf gesamteuropäischer Ebene aus. Aus seiner Sicht müssten die Massnahmen aber aufgrund von Sicherheitsbedenken möglichst rasch eingeführt werden, was sich auf europäischer Ebene jedoch nicht abgezeichnet habe, erklärte ein Sprecher des BAV der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Ein Alleingang sei grundsätzlich nicht gewünscht.