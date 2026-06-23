Die Weko hatte im Dezember 2021 insgesamt 17 Parteien im Zusammenhang mit Absprachen bei der Herstellung von Asphaltmaterial gebüsst. Die Unternehmen sind oder waren seinerzeit Aktionärinnen der Berag. Sie hatten sich vertraglich verpflichtet, im Einzugsgebiet des Werks keine konkurrenzierende Anlage zu betreiben. (Urteil B-1411/2022 vom 5.6.2026)