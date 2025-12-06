Kritik bei Bund und Kantonen

Derweil werden in den Verwaltungen immer wieder Bedenken zu M365 laut - mit Verweis auf die Abhängigkeit von der US-Firma, aber auch auf den fragwürdigen Datenschutz. Zuletzt stellte der abtretende Armeechef Thomas Süssli die laufende Cloud-Einführung beim Bund in Frage. In einem Brief an den bundesrätlichen IT-Delegierten, den das Onlinemedium «Republik» publik machte, forderte er die Prüfung einer privaten Cloud-Lösung für klassifizierte Dokumente.