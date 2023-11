Die Kommission stimmt laut Communiqué den Schlussfolgerungen des Gutachtens nicht vollumfänglich zu. Gemäss ihr sei eine Mehrheitsbeteiligung des Kantons an der BEKB rechtlich nicht zwingend, auch weil eine ähnlich formulierte Bestimmung in der Zürcher Kantonsverfassung so ausgelegt werde, dass eine Minderheitsbeteiligung ohne Verfassungsänderung möglich sei.