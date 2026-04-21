Insgesamt wurden rund 18'000 Glasfaseranschlüsse mehr realisiert als vor 16 Jahren angenommen. Dies hat laut Mitteilung insbesondere mit dem stärkeren Wachstum von Wohnungen und Geschäften zu tun. Auch zusätzliche technische Anschlüsse, etwa für Anlagen- und Gebäudesteuerungen, werden als weitere Gründe genannt. Die Arbeiten wurden innerhalb des bewilligten Budgets getätigt.