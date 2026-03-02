Der Betriebsertrag nahm um 147,2 Millionen Franken zu. Gleichzeitig sanken gemäss Communiqué die Personalkosten um 3,1 Prozent. Positiv, so die Spitalgruppe weiter, wirkten zudem die Tarifabschlüsse mit Versicherern sowie eine höhere Kantonsabgeltung für die ärztliche Weiterbildung (+9,6 Millionen Franken).