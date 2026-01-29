Mit Blick nach vorne rechnet Brun mit weiterhin schwierigen Bedingungen: «Wir gehen in den kommenden Jahren von Nullzinsen in der Schweiz aus. Der Druck auf unsere Zinsmarge wird also anhalten.» Im laufenden Jahr will die BEKB den Gewinn auf dem Niveau von 2025 halten. Weiteres Wachstum und eine etwas schlankere Kostenstruktur sollen dabei helfen.