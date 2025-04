Die Berner Kantonalbank (BEKB) passt ihre Organisationsstruktur an. So bündelt sie die vertriebsunterstützenden Bereiche im Departement «Marktservices». Gleichzeitig schafft sie zusätzlich ein dediziertes Departement für «Innovation/Digitalisierung». In diesem Zusammenhang wird die Geschäftsleitung von fünf auf sechs Personen erweitert.