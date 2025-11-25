Die KWO produzieren etwas mehr als die Hälfte des im Kanton Bern aus Wasserkraft gewonnenen Stroms. Ihre Konzession läuft Anfang 2042 aus. Heute hält der bernische Energiekonzern BKW 50 Prozent. Hinzu kommen Energie Wasser Bern (EWB) sowie die Elektrizitätswerke von Zürich und Basel mit jeweils 16,7 Prozent.