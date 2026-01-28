Noch nicht vom Tisch ist mit dem Urteil allerdings die Schadenersatzklage des Rohstoffhändlers Kolmar Group im Umfang von 1,8 Millionen Franken. So hat die Kolmar Group AG im September 2023 eine Zivilklage wegen Persönlichkeitsverletzung gegen die beiden NGOs und die Autoren des Berichts eingereicht. Vor dem Kantonsgericht Zug fordert das Unternehmen 1,8 Millionen Dollar Schadenersatz. Laut den NGOs handelt es sich um die höchste Summe, die je von einer NGO in der Schweiz gefordert wurde. Der Prozess soll noch in diesem Jahr stattfinden.