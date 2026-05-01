Statt einer Revision beschaffte das Bahnunternehmen, das von Interlaken aus die Lütschinentäler nach Grindelwald und Lauterbrunnen erschliesst, zusätzliche fünf neue Triebzüge. Das führte zu höheren Abschreibungen und Zinsaufwendungen, wie es weiter hiess. Insgesamt investierte die BOB 2025 rund 49,2 Millionen Franken, vor allem in neues Rollmaterial.