Der am Mittwoch stattfindende Frauenstreik zeige, "wie Empörung sich in politisches Handeln verwandle". Die Kämpfe hätten zu Fortschritten geführt, so der Bundespräsident. An der Eröffnung des Weltgipfels der IAO begrüsste Berset das jüngste Übereinkommen der Organisation gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz.