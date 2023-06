Es sei der richtige Moment das für diesen Schritt, sagte an Jahren jüngste, aber mittlerweile amtsälteste Bundesrat am Mittwoch in Bern vor den Medien. Er sei 51 Jahre alt und seit über elf Jahren Mitglied der Landesregierung. Noch nie zuvor habe er einen Job derart lange Zeit ausgeübt. Es sei Zeit für eine Veränderung.