Etwas mehr als ein Jahr nach dem Besuch des damaligen Bundespräsidenten Ignazio Cassis in Kiew reiste auch Berset in die Ukraine, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Der Bundespräsident nahm auch an einem internationalen Gipfel für Ernährungssicherheit teil. Bei diesem ging es darum, Korridore und Wege für die Lieferung von ukrainischem Getreide in bedürftige Länder trotz russischer Blockade zu finden.