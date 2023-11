Bekannt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, steht Orbán international in der Kritik, insbesondere seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Zwar trägt Ungarn die Sanktionen gegen Russland formell mit. Aber Orbáns Treffen mit Putin in Peking vor einem Monat hat zusätzliche Bedenken ausgelöst, was vom US-Botschafter in Ungarn, David Pressman, öffentlich zum Ausdruck gebracht wurde.