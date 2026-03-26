Konzernchef Thomas Rabe sprach von einem «soliden Geschäftsjahr» - und hält an einer mittelfristigen Zielmarke von 24 Milliarden Euro Konzernumsatz fest. Diese sei «absolut erreichbar und nach wie vor klar non-negotiable», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung dafür sei allerdings eine verbesserte wirtschaftliche Entwicklung mit höheren organischen Wachstumsraten sowie ergänzenden Zukäufen.