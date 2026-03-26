Zu möglichen Auswirkungen auf die vom Iran grösstenteils blockierte Strasse von Hormus, sagte Rabe, unmittelbare Effekte auf das Geschäftsmodell seien begrenzt. Die Aktivitäten des Konzerns seien überwiegend lokal in den jeweiligen Märkten angesiedelt und weniger von Waren- und Transportströmen abhängig. Indirekt könnten sich jedoch konjunkturelle Folgen deutlich bemerkbar machen. Eine weitere wirtschaftliche Abkühlung würde sich über eine schwächere Konsumnachfrage auch auf Medien- und Dienstleistungsgeschäfte auswirken.