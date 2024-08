Der Konzern aus Nordrhein-Westfalen ist international tätig, die USA sind in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Bertelsmann-Chef Rabe sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Etwa 50 Prozent unserer Investitionen tätigen wir in den USA.» Dazu zähle das Produktionsgeschäft Fremantle, der Buchmarkt, der Bereich Musik, Arvato und das Bildungsgeschäft. «Wir haben massiv in die USA investiert.»