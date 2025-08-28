Das habe damit zu tun, dass die Bertelsmann-Geschäfte überwiegend in den lokalen Märkten für die lokalen Märkte produzierten. «Wir haben nur sehr begrenzt internationale Lieferketten. Sehr viel grösser sind die indirekten Effekte, denn der Zollstreit hat in den letzten Monaten die Märkte, die Unternehmen, aber auch die Verbraucher verunsichert.» Das treffe zum Beispiel auf die Werbemarkt-Entwicklung in Deutschland bei fast allen Medienbereichen.