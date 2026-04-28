Bertelsmann will sein Musikgeschäft deutlich ausbauen und die Tochter BMG mit dem US-Unternehmen Concord zusammenführen. Bertelsmann solle künftig 67 Prozent der Anteile an dem gemeinsamen Unternehmen halten, teilte der Konzern mit. Die bisherigen Concord-Eigentümer würden 33 Prozent übernehmen und eine einmalige Barzahlung in Höhe von 1,16 Milliarden US-Dollar erhalten. Ihre Anteile werden von Great Mountain Partners (GMP) verwaltet.