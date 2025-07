Die Zahl der Personen, die an beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) teilgenommen haben, nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) am Mittwoch schrieb. Rund 57'000 Personen nahmen 2024 daran teil, das seien 1900 mehr als im Vorjahr und dreimal mehr als noch 2008.