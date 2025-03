Auch in zweiter Instanz kommt es zu einem Freispruch «in dubio pro reo» für Joseph Blatter und Michel Platini. Die ausserordentliche Berufungskammer in Muttenz BL hat am Dienstag die beiden ehemaligen Fussballfunktionäre von allen Vorwürfen freigesprochen. Ob die Bundesanwaltschaft das Urteil weiterzieht, ist noch offen.