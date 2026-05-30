Die Zugverbindungen auf der Nord-Süd-Achse durch die Alpen wurden dadurch massiv beeinträchtigt. Am frühen Samstag brach in der Nähe des Bahnhofs Domegliara nördlich von Verona ein Feuer aus. Nach Angaben des Bahnunternehmens handelt es sich jedoch um einen mutmasslich vorsätzlichen Eingriff, bei dem eine technische Anlage der Bahnstrecke in Brand geraten und beschädigt worden sei. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr entlang der transalpinen Verbindung waren erheblich, berichtete Trenitalia. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls und zur Identität der mutmasslichen Täter laufen.