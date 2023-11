Offene Stellen sinken - Aussichten gedämpfter

Allerdings mehren sich die Anzeichen dafür, dass die gute Lage am Schweizer Arbeitsmarkt bald einen Dämpfer erhalten könnte. So stieg saisonbereinigt und im Vergleich zum Vorquartal der Personalbestand in den Unternehmen nur noch um knappe 0,1 Prozent.