Regional betrachtet nahm die Beschäftigung überall zu, am stärksten in der Zentral- (+2,9 Prozent) und in der Nordwestschweiz (+2,2 Prozent). Einzig im Baugewerbe gab es in den beiden Regionen Tessin und Zentralschweiz einen kleinen Rückgang (Tessin: -0,7 Prozent; Zentralschweiz: -0,2 Prozent).