Bei den privaten Banken und Bausparkassen sei die Beschäftigtenzahl 2023 um 0,2 Prozent gestiegen und liege damit bereits seit zwei Jahren auf fast konstantem Niveau, so der Verband. Per Jahresende waren hier rund 155.650 Personen beschäftigt (Vorjahr: 155.400). In den Grossbanken blieb der Personalbestand nahezu unverändert, einen leichten Zuwachs gab es unter anderem bei den Hypothekenbanken.