Unüblich hohe Revision des Vorquartalswertes

Laut der KOF ist die Revision des Wertes aus dem Vorquartal in dieser Höhe (-0,9 Pkt) unüblich. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die später eingegangenen Ergebnisse aus den KOF-Konjunkturumfragen im August und September schwächer ausgefallen seien als jene vom Juli. Dafür dürften die von den USA erhobenen Importzölle auf Schweizer Waren Anfang August verantwortlich sein, heisst es. In den Indikatorwert zum dritten Quartal sind ursprünglich lediglich die Daten vom Juli eingeflossen.