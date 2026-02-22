Für die rund 2.000 Beschäftigten von Volkswagens Batterietochter PowerCo soll es bis Ende 2030 eine Beschäftigungssicherung geben. Das sehe ein neues Tarifpaket vor, das zwischen PowerCo und der IG Metall ausgehandelt wurde, teilte die Gewerkschaft mit. Der Tarifvertrag soll vom 1. März 2026 bis zum 31. Dezember 2030 laufen. «In diesem Zeitraum sind betriebsbedingte Beendigungskündigungen verbindlich ausgeschlossen», teilte die IG Metall mit. Eine Stellungnahme von PowerCo gab es zunächst nicht.