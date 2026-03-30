Die Zahl der Eingaben liege damit weiterhin deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von rund 110 Verfahren pro Jahr. Bereits das Vorjahr 2024 war mit 221 Beschwerden ein Rekordjahr gewesen. Damals richteten sich rund 100 der Eingaben gegen die Plakatwerbung eines Bordellbetreibers.