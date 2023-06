Ungeachtet schwerer Spannungen zwischen beiden Grossmächten hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Montag US-Aussenminister Antony Blinken empfangen. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Das überraschende Treffen am Montag in Peking ist protokollarisch ungewöhnlich. Es kann als besondere Geste gegenüber den USA verstanden werden. Der erste Besuch eines US-Aussenministers seit 2018 erfolgt vor dem Hintergrund schwerer Differenzen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Peking hatte auch Kommunikationskanäle abgebrochen.

19.06.2023 11:05