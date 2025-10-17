Trump: Zölle sind wirtschaftlich nicht zu verkraften

In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News, das der Sender vorab auf X veröffentlichte, hatte Trump seine angedrohten Zölle gegen China als wirtschaftlich nicht verkraftbar bezeichnet. Auf die Frage, ob der kumulierte Gesamtzollsatz in Höhe von 157 Prozent für die Wirtschaft tragbar sei und was er für diese bedeute, sagte er: «Das ist nicht nachhaltig, aber so sieht die Zahl aus.» Für die Wirtschaft sei das nicht tragfähig. Er behauptete, dass China ihn dazu «gezwungen» habe.