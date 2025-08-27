US-Finanzminister Scott Bessent will Präsident Donald Trump mehrere Kandidaten für die Nachfolge des Chefpostens der amerikanischen Notenbank Fed präsentieren. In der kommenden Woche wolle er die Gespräche aufnehmen, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business - dann sollen dem Präsidenten drei oder vier Kandidaten vorgestellt werden.