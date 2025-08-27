Der neue Vorsitzende der Federal Reserve (Fed) solle jemand sein, «der sich mit Geldpolitik und Regulierungspolitik auskennt und weiss, wie man eine weitläufige Institution wie die Fed leitet», erklärte Bessent weiter.
Seit Monaten pocht Trump auf Zinssenkungen, bekommt sie von der Notenbank aber nicht. Daher hat er mehrfach die Entlassung des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell gefordert. Unklar ist, ob der Präsident den Fed-Chef feuern darf. Powells reguläre Amtszeit endet im Mai 2026./ngu/DP/he
(AWP)