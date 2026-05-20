Der neue Vorsorgeplan mit dem Namen «AN Plus» versichere Löhne bereits ab einem Jahreseinkommen von 2500 Franken, teilte die Stiftung Auffangeinrichtung BVG am Mittwoch mit. Vor allem für Branchen mit vielen Teilzeitpensen - zum Beispiel in Haushalten, Pflege und Betreuung - könne das einen Unterschied machen.